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общество

Пляжи Новосибирска опустели в Ильин день 2 августа

Фото Пляжи Новосибирска опустели в Ильин день 2 августа
Фото Пляжи Новосибирска опустели в Ильин день 2 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм — пляж «Бугринская роща»

Жители Новосибирска отказались от похода на пляж в Ильин день 2 августа..

Народное поверье, связанное с Ильиным днем, гласит, что 2 августа следует закончить купальный сезон. В этот день природа якобы готовится к наступлению осени.

Кроме запрета на купание в реке поверье гласит, что в этот день нельзя физически работать, сквернословить и смотреть в зеркало.

Более вероятная причина опустения пляжей — достаточно прохладная погода. Сегодня в Новосибирске температура воздуха не поднималась выше 23 градусов при температуре воды +24°C. Также сегодня бойцы воздушно-десантных войск празднуют профессиональный праздник, что также могло сказаться на желании новосибирцев находиться в общественных местах.

Фото Пляжи Новосибирска опустели в Ильин день 2 августа 2

Фото Пляжи Новосибирска опустели в Ильин день 2 августа 3

Напомним, ранее в Новосибирской области пляж АО «Пансионат Былина» получил знак отличия Ростуризма. Он находится находится в сосновом бору на берегу Обского моря.

Также спасатели МЧС ищут нарушителей на диких пляжах в Новосибирске. Каждый день спасатели МЧС выявляют новые дикие пляжи, на которых запрещено купаться. Сотрудники МЧС рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах и не оставлять детей без присмотра взрослых.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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