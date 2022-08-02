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общество

Пьяная компания открыла стрельбу около детской площадки в Новосибирске

Фото Пьяная компания открыла стрельбу около детской площадки в Новосибирске
Фото Пьяная компания открыла стрельбу около детской площадки в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «ЧП Новосибирск» ВКонтакте

Пьяные новосибирцы устроили стрельбу из пистолета рядом с игровой площадкой, а также направляли оружие на гулявших неподалёку детей.

2 августа жители Кировского района возмутились участниками пьяных «посиделок» во дворе дома №1 на улице Покрышкина. По словам местных жителей, под воздействием алкоголя компания, расположившаяся возле детской площадки, открыла стрельбу из пистолета. Как указал автор публикации, размещённой в сообществе «ЧП Новосибирск», после этого с площадки прогнали детей, угрожая им оружием.

«На Покрышкина, 1 компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки, и прогнали маленьких детей около 10 лет с лавочки, наставляя пистолет на голову», — сообщил новосибирец.

К публикации он прикрепил кадры с патроном, оставшимся на месте, где компания проводила время.

Фото Пьяная компания открыла стрельбу около детской площадки в Новосибирске 2

Также он рассказал, что вызванный наряд полиции прибыл через 45 минут — к этому времени компания уже успела покинуть территорию двора. Тем не менее, местные жители собрали свидетелей и написали заявление о произошедшем инциденте.

«Камеры там есть, поэтому дело осталось за полицией», — дополнил автор публикации.

Как сообщал Сиб.фм ранее, ночью 27 июля двое жителей Новосибирска попали в больницу после уличной потасовки со стрельбой на улице Спортивной. Судя по опубликованным в соцсетях кадрах с места происшествия, в конфликте участвовали не меньше шести человек, в том числе и девушки.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

стрельба
Новосибирская область
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