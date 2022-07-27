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общество

Двое мужчин пострадали при стрельбе в Новосибирске ночью 27 июля

Фото Двое мужчин пострадали при стрельбе в Новосибирске ночью 27 июля
Фото Двое мужчин пострадали при стрельбе в Новосибирске ночью 27 июля

Фото vk.com / act54

Двое жителей Новосибирска попали в больницу после уличной потасовки в ночь на 27 июля.

При стрельбе на улице Спортивной в Новосибирске пострадали двое мужчин. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 июля в Ленинском районе Новосибирска. По словам свидетелей, рядом с домом № 29 на улице Спортивной несколько мужчин устроили драку. Судя по опубликованным в соцсетях кадрах с места происшествия, в конфликте участвовали не меньше шести человек, в том числе девушки.

Очевидцы утверждают, что во время потасовки на ул. Спортивной слышали звуки нескольких выстрелов. Один из местных жителей проснулся, услышав стрельбу.

Позже двоих участников драки госпитализировали в медицинскую организацию. На данный момент данных об их состоянии нет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. В региональном главке МВД уточнили, что между пострадавшими произошел словесный конфликт, который перерос в рукопашную.

Этой же ночью в Новосибирске произошло еще одно преступление. 27-летний мужчина убил свою возлюбленную, 17-летнюю школьницу. Уроженец Таджикистана нанес девочки не менее 15 ударов ножом, от которых она скончалась, а потом попытался скрыться на родине. Преступника задержали. СКР опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девушки.

Ранее «Сиб.фм» писал, что между мужчиной и девушкой произошла ссора на почве ревности, которая закончилась трагедией. Подруги погибшей сообщили, что мужчина приревновал ее к некому молодому человеку, которому школьница высылала интимные фотографии.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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