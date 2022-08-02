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Пьяная женщина 14 раз ударила девочку шилом в грудь в Новосибирской области

Фото Пьяная женщина 14 раз ударила девочку шилом в грудь в Новосибирской области
Фото Пьяная женщина 14 раз ударила девочку шилом в грудь в Новосибирской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по НСО

Следком возбудил уголовное дело по факту нападения женщины с шилом на 14-летнюю девочку под Новосибирском.

29 июля в 2 часа ночи пьяная 38-летняя женщина напала на 15-летнюю девочку с шилом. Школьница получила 14 ударов в грудь, но выжила. Об этом сообщает пресс-служба УК СК по Новосибирской области.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением оружия. Нападение произошло в селе Кульча Куйбышевского района.

Пресс-служба следкома также уточняет, что причиной конфликта была ревность. 38-летняя женщина приревновала несовершеннолетнюю девочку к своей соседке. Сейчас подозреваемая в нападении находится под стражей.

Напомним, в июле жительница Новосибирска забила подругу до смерти после алкогольного застолья. Обвиняемая и потерпевшая распивали спиртные напитки, между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурантка по делу руками и ногами стала наносить телесные повреждения по различным частям тела.

Также подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске арестовали на 2 месяца. Подозреваемый ранее работал грузчиком и строителем.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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