В Новосибирске родители школьников потратят на сборы в школу около 54 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Для сборов ребёнка в школу жителям Новосибирска понадобится примерно 54 тысячи рублей.

С августа в Новосибирске начинается время активной подготовки к школьному сезону. 1 числа в городе уже открылась первая школьная ярмарка — её работа продлится до 15 сентября. Многие из родителей новосибирских школьников приобретают необходимое не только в магазинах, но и онлайн. По данным сервиса Авито, для этого может понадобиться чуть меньше 54 тысяч рублей.

Специалисты платформы подсчитали, что максимальный набор необходимых школьных товаров для девочек, включая ноутбук и телефон, обойдется в 52 940 рублей. Стоимость комплекта для мальчиков будет чуть дороже и составит 53 420 рублей.

Эксперты отмечают: если техника для учебы уже в наличии, то сборы девочки обойдутся примерно в 6 840 рублей, в то время как мальчика — в 7 320 рублей.

По данным сервиса, в июле 2022 года продажи школьных товаров в Новосибирске увеличились на 45% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«На сборы ребенка к школе родители всегда закладывают значительную часть семейного бюджета. Сегодня россияне все чаще предпочитают покупать вещи более выгодно на классифайдах. Чаще всего в этом году на Авито пользователи покупали пеналы (+190%), сменку для девочек (+126%) и сменку для мальчиков (+125%)», — дополнил. Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Напомним, вскоре в Новосибирске начнёт работу и вторая школьная ярмарка — она откроется рядом с ТЦ «Континент» на Троллейной.