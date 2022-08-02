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Три района Новосибирской области вышли в лидеры по укусам клещей

Фото Три района Новосибирской области вышли в лидеры по укусам клещей
Фото Три района Новосибирской области вышли в лидеры по укусам клещей

Фото: Freepik.com

Чаще всего клещи кусают людей в трёх районах Новосибирской области.

В Новосибирской области клещи за 2022 год укусили более 14,6 тыс. человек. Только за последние 6 дней после укуса клеща в медицинские учреждения обратились 339 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С 20 по 26 августа клещи чаще всего кусали людей в Искитимском (55 человек), Мошковском и Ордынском (по 25 человек), а также в Новосибирском (23 человека) районах.

На территории Новосибирска самыми опасными из-за клеща районами считаются Советский (18), Заельцовский (14) и Первомайский (11).

Лабораторный исследования показали, что 1,7% клещей переносят клещевой энцефалит, зато целых 39% инфицированы боррелиозом.

Роспотребнадзор в качестве профилактики укуса предлагает использовать репелленты, носить защитную одежду и избегать густых зарослей. Также не рекомендуется сидеть на траве и брать в лес домашних животных. Если вы все же обнаружили клеща на теле после прогулки, необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как распознать и правильно вытащить энцефалитного клеща.

Также в этом году двое жителей Новосибирска заразились редкой лихорадкой Ку от укуса клеща. Болезнь поражает легкие и вызывает гепатит. Она может передаваться разными способами: через вдыхаемую пыль, через укус инфицированного клеща, фекально-оральным способом (например, при зараженной воде и земле), при употреблении сырого мяса и непастеризованного молока. Также заболеть можно от укуса инфицированного клеща.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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