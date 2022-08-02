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В Новосибирске полицейские задержали стрелка с детской площадки

Фото В Новосибирске полицейские задержали стрелка с детской площадки
Фото В Новосибирске полицейские задержали стрелка с детской площадки

Коллаж Сиб.фм: фото из паблика "ЧП Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

В полиции Новосибирска сообщили о задержании стрелка, который устроил пальбу около детской площадки, а также опровергли информацию о долгом выезде.

О дерзком инциденте во дворе дома №1 на улице Покрышкина в новосибирских пабликах рассказали 2 августа. По словам очевидцев, здесь под утро собралась пьяная компания, разборки которой закончились стрельбой.

«Компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки, и прогнали маленьких детей около 10 лет с лавочки, наставляя пистолет на голову», — сообщил новосибирец в соцсетях.

Также очевидец утверждает, что полицейский наряд прибыл на место только спустя 45 минут. В ГУ МВД России по Новосибирской области эту информацию опровергают.

«Сообщаем, что о произошедшем в полицию поступило два сообщения с интервалом в 7 минут. Через 15 минут наряд патрульно-постовой службы полиции прибыл на указанный адрес. Опрошен свидетель, приняты меры к розыску и задержанию правонарушителей,

- сообщили в пресс-службе ведомства. — В настоящее время полицейские установили мужчину, с высокой степенью вероятности, причастного к совершению хулиганских действий. У него изъят шумовой пистолет. Проводятся мероприятия по установлению остальных участников произошедшего».

Сейчас полицейские работают с задержанным и выясняют причины происшествия. Решается также вопрос о возбуждении и квалификации данного инцидента по УК РФ.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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