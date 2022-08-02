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общество

В Забайкалье 5 подростков повредили могилы погибших в спецоперации солдат

Фото В Забайкалье 5 подростков повредили могилы погибших в спецоперации солдат
Фото В Забайкалье 5 подростков повредили могилы погибших в спецоперации солдат

Фото Сиб.фм

В Забайкалье пятеро подростков повредили могилы погибших на Украине солдат.

Пятеро подростков в городе Борзе в Забайкалье повредили могилы солдат, принимавших участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает УМВД России по Забайкальскому краю.

Следствие установило, что к повреждению могил были причастны 5 несовершеннолетних граждан России. Из них только один старше 16 лет и может быть привлечен к уголовной ответственности, комментирует ведомство.

Возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинских захоронений. По данной статье подросткам может грозить штраф до 5 млн рублей или принудительные работы / лишение свободы на срок до 5 лет.

СК выясняет роль каждого из подростков в преступлении.

Напомним, в середине июля двое мужчин напали на водителя сожжённой машины с ножом и проволокой в Забайкалье. Мужчины во время поездки ранили водителя такси ножом и душили проволокой, а после того, как у них не получилось завести принадлежавший таксисту автомобиль Honda, сожгли машину. Когда владелец машины потерял сознание, его вытолкнули из автомобиля на улицу, предварительно забрав три тысячи рублей. Спустя время мужчина пришёл в себя и обратился за медицинской помощью.

Также пропавшего по пути на озеро Арахлей забайкальца ищут кинологи с собаками. Мотоциклист выехал из Читы на озеро Арахлей 2 июля, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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