54-летний пешеход оказался в больнице после ДТП с BMW в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

Водитель BMW сбил переходившего проезжую часть мужчину.

В 6 утра 3 августа в Кировском районе зафиксировали ДТП: там BMW X5 под управлением 38-летнего водителя наехал на 54-летнего пешехода. Как уточнили в ГИБДД Новосибирской области, мужчина переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. По информации ведомства, ДТП произошло у дома №50 по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Сообщается, что в результате наезда пешехода госпитализировали в медучреждение, на момент написания публикации характер полученных им травм уточняется.

«На месте происшествия работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия», — добавили в региональном ГИБДД.

Как писал Сиб.фм ранее, утром 3 августа в Новосибирске произошла ещё одна авария: 37-летняя женщина водитель Nissan Murano врезалась в троллейбус на улице Титова.