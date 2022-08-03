889 выпускников подали апелляции по результатам ЕГЭ в Новосибирской области

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В Новосибирске и регионе 889 выпускников не согласились с результатами ЕГЭ в 2022 году.

В Новосибирской области 889 выпускников после огласки результатов единого государственного экзамена подали апелляции: 236 из них были связаны с оцениванием профильной математики, 166 — с русским языком, ещё 150 пришлись на обществознание, а оставшиеся 337 — на прочие предметы. Как рассказал замдиректора новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев, только в ⅓ случаев решение комиссии было вынесено в пользу учеников.

«Удовлетворили 231 заявление от участников ЕГЭ. Однако только по 208 приняли решение повысить балл. Специалисты согласились, что выпускник поставил правильный ответ в бланке, ошибка произошла из-за почерка. А вот 7 снизили оценки, ещё 16 оставили как есть», — уточнил Сергей Кондратьев в разговоре с Atas.info.

Кроме того, замдиректора НИМРО сообщил, что в 2022 году число апелляций осталось практически на том же уровне, что и летом 2021-го.

Напомним, в начале августа Минобр опубликовал минимальные баллы, которые необходимо набрать на ЕГЭ, чтобы претендовать на поступление в высшее учебное заведение.