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общество

Горячую воду отклчили 3 августа в Октябрьском районе Новосибирска

Фото Горячую воду отклчили 3 августа в Октябрьском районе Новосибирска
Фото Горячую воду отклчили 3 августа в Октябрьском районе Новосибирска

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

С 3 по 14 августа в Октябрьском районе Новосибирска отключат горячее водоснабжение на время испытания теплосетей.

3 августа в домах Октябрьского района города отключат горячее водоснабжение — до 9 августа там будут проходить испытания тепловых сетей по зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 (зона ПНС-11) на плотность и прочность.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, ООО «Новосибирская теплосетевая компания» будет проводить испытания в круглосуточном режиме.

Максимальный срок, до которого продлится отключение горячей воды — 14 августа. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды началось с 0 часов 2 августа.

Сообщается, что под испытания попали теплосети на таких улицах:

Фото Горячую воду отклчили 3 августа в Октябрьском районе Новосибирска 2

«Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта», — предупредили новосибирцев.

В связи с этим жителей попросили не оставлять детей на улицах без присмотра, а владельцев машин — соблюдать особую осторожность при движении.

Ранее Сиб.фм уточнял, что дополнительную информацию можно получить по телефонам:

051, 227-44-44, 218-68-88 – единая дежурно-диспетчерская служба мэрии;

289-01-47 – начальник смены ООО «НТСК»;

223-17-44 – диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей;

261-44-37 – диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
теплотрасса
горячая вода
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