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общество

"Госуслуги" сломались в день подачи заявлений на отстрел медведей в Новосибирской области

Фото "Госуслуги" сломались в день подачи заявлений на отстрел медведей в Новосибирской области
Фото "Госуслуги" сломались в день подачи заявлений на отстрел медведей в Новосибирской области

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Сегодня, 3 августа, на сайте "Госуслуги" должны были начать приём заявлений от охотников на отстрел медведей и барсуков. Однако ресурс "лёг", а оформление разрешений перенесли на два дня.

О сбоях в работе Единого портала государственных услуг сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Поэтому в ведомстве решили отложить приём заявлений на два дня.

"Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области информирует, что по техническим причинам (сбои в работе Единого портала государственных услуг), в целях обеспечения равного доступа граждан к предоставлению государственной услуги, выражающегося в запрете осуществлять действия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (...) прием заявлений на выдачу разрешений на добычу барсука и медведя перенесен на 05.08.2022 на 9:00 часов", – сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Напомним, ранее в ведомстве анонсировали порядок получения разрешений на отстрел медведей на 3 августа. Как подсчитали специалисты, за предстоящий календарный год в Новосибирской области можно будет добыть 95 особей бурого медведя. Разрешённое время охоты разделится на два периода: с 15 августа по 30 ноября 2022 года, и с 21 марта по 10 июня 2023 года. В это же время можно отстрелить 557 барсуков.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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