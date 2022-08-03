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В Новосибирской области 3 августа начали выдавать разрешения на добычу медведя и барсука

Фото В Новосибирской области 3 августа начали выдавать разрешения на добычу медведя и барсука
Фото В Новосибирской области 3 августа начали выдавать разрешения на добычу медведя и барсука

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

С 3 августа новосибирские охотники могут получить разрешения на добычу бурого медведя и барсука.

3 августа региональное Минприроды сообщило о начале приёма заявлений и выдаче соответствующих разрешений на добычу бурого медведя и барсука.

Приём заявлений и выдача разрешений начались с 9 утра 3 августа. Также в Минприроды напомнили о предстоящих выдачах необходимых для охоты документов.

8 августа можно будет получить разрешение на добычу водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной дичи, а также дрозда-рябинника, боровой дичи, самца глухаря обыкновенного (в том числе с подружейными собаками).

А в сентябре новосибирские охотники смогут получить необходимые документы для добычи енотовидной собаки, лисицы, корсака, ондатра, бобра европейский, а также соболя, норки американской, колонка, белок, рыси, куницы лесной, горностая, хоря степного, зайцев беляка и русака.

Как писал Сиб.фм ранее, за период с августа 2022 года по август 2023 года новосибирским охотникам выделены квоты на добычу 95 особей медведя и 557 особей барсука.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
охота
минприроды
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