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Кинотеатры Новосибирска перейдут на показ спортивных трансляций в августе

Фото Кинотеатры Новосибирска перейдут на показ спортивных трансляций в августе
Фото Кинотеатры Новосибирска перейдут на показ спортивных трансляций в августе

Фото: www.freepik.com

Новосибирские кинотеатры в августе покажут трансляции футбольных матчей и премьеру китайского фантастического фильма "Земля. Перезагрузка".

В Новосибирске киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк» в августе покажет футбольный матч Зенит – ЦСКА, бой Дацика и Монсона, а также премьера китайской фантастики «Земля. Перезагрузка».

По информации сайта BFM-Новосибирск, кинотеатры начали внедрять новую услугу "кинопродукт". Она предполагает показ российского фильма, в пакете с которым идет условно бесплатный показ "зарубежных материалов". Кинотеатры планировали с 1 августа начать показ голливудских картин, однако все заявленные сеансы были отменены.

Теперь участники кинорынка ждут от Минкульта решения, которое позволило бы показывать голливудские фильмы на российских киноэкранах.

"Речь в частности идет о возможном создании организации (госкомпании), которая будет заключать договоры на использование объектов авторского права, выплачивать вознаграждения правообладателям и передавать копии фильмов для проката в кинотеатрах. Решение пока только обсуждается, многие юридические моменты не ясны", — сообщает издание.

По словам члена Союза кинематографистов РФ Алексея Кожемякина, сейчас в кинотеатрах показывают санкционные фильмы. Но это происходит на разовой основе, а сами участники индустрии находятся в подвешенном состоянии.

Кожемякин также прокомментировал заявленный показ китайского кино. Он считает этот продукт "национально привязанным", не универсальным.

"Поэтому вряд ли стоит ждать, что он заменит российской публике западные фильмы", — сказал кинокритик.

Что касается спортивных трансляций, то это решение Кожемякин назвал перспективным. По его словам, прокатчикам важно учитывать специфику аудитории и закладывать риски, связанные с износом оборудования.

"Но в целом это перспективно, да. Это может приносить до 30% выручки кинотеатру", — добавил собеседник.

Напомним, ранее в кинотеатре "Победа" в Новосибирске представили сериал "Наследие".

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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