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общество

Медсестру осудили на 1 год за выпавшего из окна больницы мальчика

Фото Медсестру осудили на 1 год за выпавшего из окна больницы мальчика
Фото Медсестру осудили на 1 год за выпавшего из окна больницы мальчика

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Суд признал медсестру виновной в причинении смерти по неосторожности за выпавшего из окна больницы мальчика.

Центральный районный суд Читы признал бывшую медсестру виновной и назначил 1 год лишения свободы. Пока шло расследование, медсестра уволилась из больницы. Свою вину она не признала, и перед родителями мальчика не извинилась. Об этом сообщает сайт zabnews.ru.

Напомним, 7 февраля 2021 года шестилетний ребенок выпал из окна больницы в Чите. Во время сонного часа он пошел в туалет и оказался в подсобном помещении. Там он самостоятельно открыл окно и выпал из него. Его матери не было рядом, так как она не получила места якобы из-за коронавируса. Всё это случилось во время дежурства медицинской сестры.

Ребенок получил травмы, долгое время лежал в реанимации Краевой детской клинической больницы, а затем скончался.

Напомним, ранее в Забайкалье 5 подростков повредили могилы погибших в спецоперации солдат. Из них только один старше 16 лет и может быть привлечен к уголовной ответственности, комментирует ведомство.

Также в середине июля двое мужчин напали на водителя сожжённой машины с ножом и проволокой.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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