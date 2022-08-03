Новосибирский зоопарк возглавил топ-10 достопримечательностей города

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Сервис Яндекс Путешествия составил топ-10 главных достопримечательностей Новосибирска, список возглавляет Новосибирский зоопарк.
В Новосибирск составлен рейтинг самым популярных достопримечательностей города. Топ-10 возглавляет Новосибирский зоопарк, замыкает — Монумент Славы. Такие данные публикует сервис Яндекс Путешествия на основе поисковых запросов туристов.
Также в списке мест, которые стремятся посетить туристы в столице Сибири, значатся Новосибирский театр оперы и балета, Большой новосибирский планетарий, Музей мировой погребальной культуры, Театры «Глобус" и «Красный факел». Интересны гостям города и Сузунский монетный двор, Собор во имя Александра Невского, а также памятник лабораторной мыши в академгородке.
Аналитики Яндекса отметили также, что лидер списка новосибирских достопримечательностей — зоопарк — занял 203-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.
Среди гостей Новосибирской области больше всего жителей Кемеровской области, Москвы, Томской области, Алтайского края и Красноярского края. При этом сами новосибирцы этим летом чаще всего ездили в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву и Алтайский край.
Напомним, ранее новосибирский блогер Роман Паулов снял на видео игры котят манулов, которые появились на свет около месяца назад. Ролик собрал десятки тысяч просмотров.
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