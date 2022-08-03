В Чите две пьяные девушки разгромили ресторан во время драки

Фото unsplash.com / Travis Yewell

Две 19-летние девушки в Чите устроили разрушительную драку в ресторане.

2 августа в Чите две пьяные девушки в одном из ресторанов города поссорились и от словесной перепалки перешли к драке. В ходе драки они разбили посуду и разрушили ограждение террасы ресторана. Об этом сообщает сайт zabnews.ru.

Когда девушки начали драку, сотрудники посчитали опасным разнимать их самостоятельно, и вызвали группу быстрого реагирования. Прибывшие росгвардейцы разняли девушек и доставили в отделение полиции. Во время задержания выпившие дебоширки оскорбляли друг друга и окружающих. Впрочем, когда в отделении начали составлять протокол, выяснилось, что друг к другу они претензий не имеют. Также они согласились возместить нанесённый ресторану ущерб, комментирует пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Напомним, ранее пьяная фанатка накинулась на тиктокера Хабиба Шарипова в Чите. Девушка выбежала на сцену к исполнителю завирусившейся в Сети песни «Ягода-малинка» Хабибу Шарипову 29 мая. Оттащить «влюбленную» фанатку от Хабиба не могли четыре человека.

Также в Забайкалье 5 подростков повредили могилы погибших в спецоперации солдат. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинских захоронений. По данной статье подросткам может грозить штраф до 5 млн рублей или принудительные работы / лишение свободы на срок до 5 лет.