В метро Новосибирска начал курсировать Добропоезд

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 3 августа в новосибирском метрополитене снова появился Добропоезд: в нём жители могут узнать информацию о направлениях добровольческого движения города.

3 августа на пути новосибирской подземки снова вышел «Добропоезд» — тематический поезд, который «посвящён многогранности направлений добровольчества в области». Как сообщили в региональном ресурсном центре добровольчества «Волонтёрский корпус», в вагонах этого поезда горожане смогут познакомиться с информацией о том, какие направления добровольческого движения функционируют в городе.

«Вагоны исписаны слоганами, хэштегами, фотографиями и иллюстрациями, посвящёнными волонтёрскому движению. Герои — сами волонтёры и организации, которые занимаются добровольчеством», —

прокомментировали в «Волонтёрском корпусе».

Во время поездки пассажиры смогут узнать о проектах новосибирских добровольцев, а также найти контакты, с помощью которых можно присоединиться к движению.

В центре добровольчества уточнили, что на путях курсирует несколько тематических поездов: они посвящены донорам крови, освоению Сибири, и нескольким познавательным направлениям.

«Мы очень рады, что в этом году нам снова удалось запустить Добропоезд, так как это очень важное событие для нас. Напомню, что подобный проект у нас уже был реализован в 2020 году, только теперь состав стал больше и изменилась его концепция. Если тогда наш поезд был посвящён именно развитию добровольчества в Новосибирской области, то в этом году основная идея – желание показать, что добровольцы – обычные люди, которые занимаются обычными делами, но находят возможность помогать», — прокомментировала Анна Шубина, руководитель Регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтёрский корпус Новосибирской области».

Напомним, в августе стало известно о замене поездов новосибирского метро на старые составы с пятью вагонами.