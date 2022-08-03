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общество

В Новосибирске арестовали напавшую с шилом на девочку

Фото В Новосибирске арестовали напавшую с шилом на девочку
Фото В Новосибирске арестовали напавшую с шилом на девочку

Фото Сиб.фм, носит иллюстративный характер

В Новосибирске суд арестовал женщина, 14 раз ударившую шилом в грудь 15-летнюю девочку.

3 августа по решению суда в СИЗО отправилась 38-летняя жительница Куйбышевского района, которая напала на 15-летнюю школьницу с шилом и нанесла ей 14 ударов в грудь. Девочка выжила, но находится в отделении травматологии с 27 июля. Известно, что напавшая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, после выполнения первоначальных действий и назначения судебных экспертиз ей предъявили обвинение одновременно по двум статьям: «Покушение на преступление» и «Убийство».

«По уголовному делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных и процессуальных действий, назначены судебные экспертизы. Следователем территориального следственного органа подозреваемой по делу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ», — сообщили в региональном СУ СК.

Как писал Сиб.фм ранее, причиной нападения могла стать ревность: 38-летняя женщина приревновала несовершеннолетнюю девочку к своей соседке.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
Следственный комитет
нападение
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