Женщину с синдромом Марфана прооперировали в клинике Мешалкина в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой клиники Мешалкина

Хирурги новосибирской клиники Мешалкина провели операцию 31-летней жительнице Ангарска с редкой врождённой патологией.

Сложную операцию 31-летней жительнице Ангарска с врождённой патологией провели хирурги клиники Мешалкина. У пациентки было диагностировано аневризматическое расширение аорты, которая возникла н фоне врожденного заболевания соединительной ткани – синдрома Марфана.

Как рассказал директор института патологии кровообращения НМИЦ имени Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев, в хирургическом сообществе считается, что синдром Марфана является показанием к клапанозамещающей операции. Однако специалисты клиники Мешалкина приняли решение заменить аневризматически поражённый отдел аорты сосудистым протезом с сохранением собственного аортального клапана женщины.

В результате медики сохранили целостность грудины, избежав рисков инфекционных осложнений. Кроме того, при таком подходе реабилитация проходит гораздо быстрее. Буквально через 10-14 дней человек может вернуться к физической активности после операции.

Напомним, в июле новосибирские хирурги клиники Мешалкина удалили опухоль из головы 15-летнего подростка