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общество

В Новосибирске задержана руководитель регионального Росздравнадзора Хрусталёва

Фото В Новосибирске задержана руководитель регионального Росздравнадзора Хрусталёва
Фото В Новосибирске задержана руководитель регионального Росздравнадзора Хрусталёва

Фото Сиб.фм

3 августа было задержано руководство Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталёва и Александр Махнёв.

Утром 3 августа стало известно о задержании руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елены Хрусталёвой, а также начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнёва. На данный момент они задержаны на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ.

Перед задержание руководящих лиц в управлении Росздравнадзора России по Новосибирской области прошли обыски; как писал Сиб.фм, 2 августа оперативники сотрудники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ начали знакомиться с документами ведомства.

Причиной обысков стали подозрения силовых структур в незаконном получении денег Еленой Хрусталёвой и Александром Махнёвым, пишет РБК Новосибирск со ссылкой на осведомлённый источник.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
задержание
росздравнадзор
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