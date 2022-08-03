В Новосибирске 89 человек заразились коронавирусом 3 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 3 августа зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом.

89 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Новосибирской области 3 августа. Такие данные содержатся в ежедневной сводке на ресурсе Яндекс.

Также в отчете за 3 августа указан один летальный исход пациента с подтверждённым ковидом. В инфекционные стационары региона с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 64 человек.

За минувшие сутки рост заболеваемости составил 7 случаев, по сравнению с 1 августа, когда ковид выявили у 71 человека, — 18 случаев.

Ранее новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов назвал всплеск заболеваемости коронавирусом в регионе ожидаемым. "До нас долетели последние субварианты омикрона — их завезли авиапассажиры из Москвы и Европы", — пояснил учёный в беседе с «Горсайтом».

По оценке Нетёсова, нынешняя волна коронавируса продлится 1-2 недели, после чего прогнозируется затухание.

Напомним, ранее вирусолог назвал главные симптомы заражения оспой обезьян.