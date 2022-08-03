Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Заболеваемость COVID-19 среди школьников выросла на 40% в Новосибирской области

Фото Заболеваемость COVID-19 среди школьников выросла на 40% в Новосибирской области
Фото Заболеваемость COVID-19 среди школьников выросла на 40% в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Количество заражений коронавирусной инфекцией увеличилось больше чем на 40% среди новосибирских школьников.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 40% среди школьников Новосибирска и региона за последние две недели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

По данным минздрава региона, общий рост количества заражений за это время составил 20%.

«В последние две недели у нас наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, на территории области рост, в целом, на 20%, а среди детей школьного возраста — более чем на 40%. Поэтому, конечно, вопрос вакцинации сегодня становится очень актуальным. Вакцина — самый надежный и эффективный метод профилактики любых инфекционных заболеваний», —

прокомментировала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

По словам замминистра здравоохранения региона, поликлиники уже готовы к увеличению количества обращений от желающих вакцинироваться. Она уточнила, что кабинеты вакцинации работают во всех поликлиниках и поликлинических отделениях области.

На данный момент в Новосибирской области находится достаточный запас вакцин. Среди препаратов в наличии и «Спутник М», которым могут вакцинироваться дети 12-17 лет.

По словам главврача поликлиники № 7 Ольги Батищевой, в последнее время в прививочные пункты приходит около 80 человек в день.

«Мы ждем пациентов из любого района города, с любой пропиской. Необходимое условие – наличие полиса ОМС и СНИЛСа. Я всем рекомендую [приходить] по предварительной записи. Для того, чтобы не создавать неудобств ни себе, ни людям, которые также подошли на вакцинацию. Можно позвонить [и выбрать удобное время] по телефону 122, а также в личном кабинете на портале Госуслуг», — дополнила Ольга Батищева.

Ранее Сиб.фм приводил слова главного санитарного врача региона Александра Щербатова, который на оперативном совещании 1 августа уточнил: за последние две недели больше всего заболевших зафиксировано в Новосибирске, при этом заболевание обычно протекает в лёгкой форме с симптомами ОРВИ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус
Ковид
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

45332
Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение
14474
День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе
13818
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
11003
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10580
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
10466
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9267
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске