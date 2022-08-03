В Новосибирске 34-летняя женщина упала в Обь с Димитровского моста

Фото из публикации сообщества «Спасатели МАСС» ВКонтакте

Новосибирец решил спасти упавшую с Димитровского моста женщину — в итоге помощь спасателей понадобилась уже двум людям.

В ночь на 3 августа на дежурный телефон спасателей МАСС поступил звонок с информацией о 34-летней женщине, которая упала в Обь с Димитровского моста. Выяснилось, что за ней в воду бросился 21-летний молодой человек, который попытался вытащить женщину, но от пребывания в воде его ноги свело судорогой, и он больше не мог двигаться.

Молодого человека спасатели обнаружили на берегу, после чего доставили в оперативный автомобиль, где оказали первую помощь.

После дальнейшего обследования акватории удалось обнаружить и женщину: её вытащили из воды работники пожарного причала, которые вызвали бригаду скорой помощи. После этого упавшую жительницу госпитализировали.

Напомним, в июле сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы получили специальный катер-аэролодку для работы на Новосибирском водохранилище.