«Звучит, как барабан на армянской свадьбе»: продавцы фруктов в Новосибирске научили выбирать спелые арбузы

Фото Евы Бобкиной / Сиб.фм

Журналист Сиб.фм выяснил, откуда к Новосибирск привозят арбузы, почему в них так важны косточки и как выбрать спелую ягоду.

3 августа в разных странах отмечают сладкий праздник — День арбуза. Сезон вкусной ягоды открыт и в Новосибирске. Сейчас самое время покупать гигантскую ягоду, главное, — делать это правильно.

«Самый лёгкий и известный способ — это постучать по арбузу, если вы слышите, что он звучит, как барабан на армянской свадьбе, то можно смело брать», — поделился с журналистом Сиб.фм продавец Самвел Саркисян.

При покупке важно обратить внимание на внешний вид ягоды. Арбуз должен быть без вмятин, ровный и насыщенного зелёного цвета. Также если на арбузе есть небольшое жёлтое пятно — это значит, что он напитался солнцем и поспел.

Хвостик у ягоды должен быть зелёного цвета — это гарантия того, что арбуз сорвали недавно, и он свежий. Если хвостика нет или он сильно сухой, то такой арбуз лучше не брать.

«Вообще я всегда говорю людям, если вам не понравится наш арбуз, то принесите его обратно, и я верну вам деньги. Я уверен в своём товаре и мне хочется, чтобы все покупатели были довольны», — рассказал продавец Томилов Владислав.

Покупатели поделились ещё одним способом для проверки качества ягоды. Арбуз нужно принести домой, разрезать и положить на солнце. Если он в течении нескольких часов останется холодным, то его можно есть, и он точно будет вкусным и спелым.

«Многие покупатели спрашивают арбузы без семян, но я всегда пытаюсь им объяснить, что арбуз без косточек — совсем не то. Семечки можно засушить и потом щелкать — это очень вкусно, не говоря уже о полезных витаминах», — поделился продавец.

Продавцы утверждают, что самые вкусные арбузы привозят из Казахстана, а любители жёлтых арбузов должны убедиться у торговцев, что их доставили из Краснодара.

Покупатель Елена Рябова рассказала, что обычно покупает ягоду в одном и том же месте, потому что доверяет продавцам, и они её никогда не подводили.

Август и сентябрь — это самые благоприятные месяцы для покупки арбуза. В будний день обычно раскупают 80-100 килограммов ягоды, а за выходные продавцы распродают по 300-350 килограммов арбуза. Средняя цена за килограмм ягоды 50 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске начали продавать арбузы по 25 рублей.