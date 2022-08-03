Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«Звучит, как барабан на армянской свадьбе»: продавцы фруктов в Новосибирске научили выбирать спелые арбузы

Фото «Звучит, как барабан на армянской свадьбе»: продавцы фруктов в Новосибирске научили выбирать спелые арбузы
Фото «Звучит, как барабан на армянской свадьбе»: продавцы фруктов в Новосибирске научили выбирать спелые арбузы

Фото Евы Бобкиной / Сиб.фм

Журналист Сиб.фм выяснил, откуда к Новосибирск привозят арбузы, почему в них так важны косточки и как выбрать спелую ягоду.

3 августа в разных странах отмечают сладкий праздник — День арбуза. Сезон вкусной ягоды открыт и в Новосибирске. Сейчас самое время покупать гигантскую ягоду, главное, — делать это правильно.

«Самый лёгкий и известный способ — это постучать по арбузу, если вы слышите, что он звучит, как барабан на армянской свадьбе, то можно смело брать», — поделился с журналистом Сиб.фм продавец Самвел Саркисян.

Фото «Звучит, как барабан на армянской свадьбе»: продавцы фруктов в Новосибирске научили выбирать спелые арбузы 2

При покупке важно обратить внимание на внешний вид ягоды. Арбуз должен быть без вмятин, ровный и насыщенного зелёного цвета. Также если на арбузе есть небольшое жёлтое пятно — это значит, что он напитался солнцем и поспел.

Фото «Звучит, как барабан на армянской свадьбе»: продавцы фруктов в Новосибирске научили выбирать спелые арбузы 3

Хвостик у ягоды должен быть зелёного цвета — это гарантия того, что арбуз сорвали недавно, и он свежий. Если хвостика нет или он сильно сухой, то такой арбуз лучше не брать.

«Вообще я всегда говорю людям, если вам не понравится наш арбуз, то принесите его обратно, и я верну вам деньги. Я уверен в своём товаре и мне хочется, чтобы все покупатели были довольны», — рассказал продавец Томилов Владислав.

Фото «Звучит, как барабан на армянской свадьбе»: продавцы фруктов в Новосибирске научили выбирать спелые арбузы 4

Покупатели поделились ещё одним способом для проверки качества ягоды. Арбуз нужно принести домой, разрезать и положить на солнце. Если он в течении нескольких часов останется холодным, то его можно есть, и он точно будет вкусным и спелым.

Фото «Звучит, как барабан на армянской свадьбе»: продавцы фруктов в Новосибирске научили выбирать спелые арбузы 5

«Многие покупатели спрашивают арбузы без семян, но я всегда пытаюсь им объяснить, что арбуз без косточек — совсем не то. Семечки можно засушить и потом щелкать — это очень вкусно, не говоря уже о полезных витаминах», — поделился продавец.

Фото «Звучит, как барабан на армянской свадьбе»: продавцы фруктов в Новосибирске научили выбирать спелые арбузы 6

Продавцы утверждают, что самые вкусные арбузы привозят из Казахстана, а любители жёлтых арбузов должны убедиться у торговцев, что их доставили из Краснодара.

Покупатель Елена Рябова рассказала, что обычно покупает ягоду в одном и том же месте, потому что доверяет продавцам, и они её никогда не подводили.

Фото «Звучит, как барабан на армянской свадьбе»: продавцы фруктов в Новосибирске научили выбирать спелые арбузы 7

Август и сентябрь — это самые благоприятные месяцы для покупки арбуза. В будний день обычно раскупают 80-100 килограммов ягоды, а за выходные продавцы распродают по 300-350 килограммов арбуза. Средняя цена за килограмм ягоды 50 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске начали продавать арбузы по 25 рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ева Бобкина
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

57658
Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение
14933
День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе
14549
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
11081
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10689
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
10491
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9288
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске