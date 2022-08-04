Главу управления Росздравнадзора в Новосибирской области и начальника отдела доставили в суд

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В данный момент в Центральном районном суде Новосибирска решается вопрос об избрании меры пресечения для главы управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елены Хрусталёвой и начальника отдела.

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм, в данный момент руководителя управления Елену Хрусталёву и начальника финансового отдела Александра Махнева доставили в Центральный районный суд.

"В данный момент проходит заседание. Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в качестве содержания в СИЗО",

– рассказала помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.

Также собеседник добавила, что в данный момент судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по Елене Хрусталёвой.

Напомним, обыски в управлении Росздравнадзора прошли ещё 2 августа. Позже в прокуратуре рассказали, что поводом стал поддельный диплом начальника финансового отдела.