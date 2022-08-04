Поводом для обысков в новосибирском управлении Росздравнадзора стал поддельный диплом

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В Новосибирске стало известно о причинах обысков в региональном управлении Росздравнадзора: силовики там появились из-за поддельного диплома одного из сотрудников.

Силовики появились на пороге управления Росздравнадзора России по Новосибирской области 2 августа. Сообщалось, что сотрудники ОБЭП знакомятся с документами. Интерес экономического подразделения полиции вызвали персоны руководителя управления Еленой Хрусталёвой и начальника финансового отдела Александра Махнева.

Согласно последней информации, он и попал в поле зрения правоохранительных органов из-за поддельного диплома, как рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Начальника отдела кадрового и финансового обеспечения подозревают в том, что у него купленный диплом, а в вузе фактически он не учился. После обысков было возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется.

В самом Росздравнадзоре России заявляют, что способствуют работе полиции, а также федеральные чиновники приедут с проверками в Новосибирск.