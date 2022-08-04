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Лидер Мьянмы предложил открыть консульство в Новосибирске

Фото Лидер Мьянмы предложил открыть консульство в Новосибирске
Фото Лидер Мьянмы предложил открыть консульство в Новосибирске

Фото: Сергей Лавров/ МИД РФ

Мин Аун Хлайн побывал с визитом в России и предложил открыть дополнительные консульства своей страны в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Такое предложение появилось после того, как старший генерал Мин Аун Хлайн встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это, по мнению лидера Мьянмы, укрепит сотрудничество двух стран.

"Для организации и для того, чтобы увеличить поездки между нашими странами, нам нужны новые учреждения для дипломатической связи. Поэтому прошу рассмотреть предложение об открытии консульства в Санкт-Петербурге, чтобы в ближайшее время его открыть", — передают РИА "Новости" слова, которые произнёс Мин Аун Хлайн на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

- Ваша страна огромная, с запада на восток! Посередине находится такой город как Новосибирск, который для нас является самым близким и доступным городом. Поэтому хотели бы предложить также открыть консульство в Новосибирске".

Мин Аун Хлайн также рассказал, что сам бывал в Новосибирске, а его народу нравится природа Сибири.

Между тем, лидер Мьянмы предложил в своей стране перенести консульство РФ из Янгона в Нейпьидо и открыть ещё одно в древнем городе Мандалай.

Читайте также на сайте Сиб.фм: жёсткую позицию по поводу Украины выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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