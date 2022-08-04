Опубликовано видео задержания банды сутенёров в Новосибирске

ФОТО: СКРИНШОТ С ОПЕРАТИВНОЙ СЪЁМКИ

Оперативники задержали 14 членов банды сутенеров в Новосибирске.

В Новосибирске задержаны 14 участников группировки, которых подозревают в сутенерстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов обыскали несколько квартир и задержали организатора группы, 41-летнюю женщины, а также ее подельников. 5 женщин выполняли роль администраторов, а 8 мужчин были водителями. Сейчас 13 членов группировки ограничены домашним арестом, а одну участницу задержали в СИЗО.

Преступники действовали в Новосибирске с 2015 по 2022 годы. 7 лет они привлекали к проституции женщин из Новосибирской области и соседних регионов. Через рекламу в интернете, визитки и объявления группа предоставляла частным клиентам интимные услуги в банях, саунах, гостиницах и съемных квартирах.

Масштабная операция включила в себя обыск жилых квартир членов группировки и съемных квартир-офисов. Оперативники нашли около 40 банковских карт, более 30 мобильных телефонов, бухгалтерские записи, а также деньги. Изъято более 1 миллиона рублей, 150 долларов США и 2 тысяч сирийских фунтов. Предположительно, все эти средства получены незаконным путём, а вся бухгалтерия — «теневая».

На всех участников заведены уголовные дела по факту вовлечения в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 и ч. 1 ст. 241 УК РФ).

Напомним, ранее в России осудили банду "дольщиков", которые обманули Минстрой на 30 миллионов.

Также на скамью подсудимых попала банда несовершеннолетних наркодилеров.