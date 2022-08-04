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Панфёров раскритиковал мэрию Новосибирска за отказ поставить мемориал погибшему военному

Фото Панфёров раскритиковал мэрию Новосибирска за отказ поставить мемориал погибшему военному
Фото Панфёров раскритиковал мэрию Новосибирска за отказ поставить мемориал погибшему военному

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров раскритиковал мэрию за отказ установить мемориальную доску погибшему на Украине военному Камилю Хабибназарову.

Первый зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров высказался о ситуации с установкой мемориальной доски в школе № 24, где учился погибший на Украине ефрейтор Камиль Хабибназаров. Мэрия отказала матери военнослужащего увековечить память сына, сославшись на формальное основание — с момента гибели новосибирца не прошло пяти лет.

Панфёров назвал ситуацию удручающей.

"Просто не укладывается в голове, как ответственные работники мэрии осмелились написать такой ответ матери 21-летнего героя?...​ Прав Соловьев, видимо, это было с дури... По-другому и не скажешь", — написал депутат на личной странице в "ВК".

Как ранее писал Сиб.фм, 21-летний ефрейтор Камиль Хабибназаров погиб 6 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. После трагедии родственники и бывшие одноклассники парня собрали средства для установки мемориальной доски в школе. Но столкнулись с бюрократией.

"Правило правилом, но ведь и совесть надо иметь", — отреагировал Панфёров.

Он написал, что разделяет боль матери, потерявшей сына, и до глубины души поражён действиями чиновников мэрии Новосибирска.

"Как всегда, не подумали, не пошевелились, поспешили отказать... Удручает это все, ведь вроде в одной стране живем, а получается спецоперация – отдельно, Президент – отдельно, чиновники – отдельно...", — резюмировал Панфёров.

3 августа инцидент прокомментировал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В своём тг-канале он принёс извинения матери погибшего военного и пообещал, что мемориальная доска будет установлена.

«Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы №24», — написал Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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