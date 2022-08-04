Панфёров раскритиковал мэрию Новосибирска за отказ поставить мемориал погибшему военному

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров раскритиковал мэрию за отказ установить мемориальную доску погибшему на Украине военному Камилю Хабибназарову.

Первый зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров высказался о ситуации с установкой мемориальной доски в школе № 24, где учился погибший на Украине ефрейтор Камиль Хабибназаров. Мэрия отказала матери военнослужащего увековечить память сына, сославшись на формальное основание — с момента гибели новосибирца не прошло пяти лет.

Панфёров назвал ситуацию удручающей.

"Просто не укладывается в голове, как ответственные работники мэрии осмелились написать такой ответ матери 21-летнего героя?...​ Прав Соловьев, видимо, это было с дури... По-другому и не скажешь", — написал депутат на личной странице в "ВК".

Как ранее писал Сиб.фм, 21-летний ефрейтор Камиль Хабибназаров погиб 6 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. После трагедии родственники и бывшие одноклассники парня собрали средства для установки мемориальной доски в школе. Но столкнулись с бюрократией.

"Правило правилом, но ведь и совесть надо иметь", — отреагировал Панфёров.

Он написал, что разделяет боль матери, потерявшей сына, и до глубины души поражён действиями чиновников мэрии Новосибирска.

"Как всегда, не подумали, не пошевелились, поспешили отказать... Удручает это все, ведь вроде в одной стране живем, а получается спецоперация – отдельно, Президент – отдельно, чиновники – отдельно...", — резюмировал Панфёров.

3 августа инцидент прокомментировал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В своём тг-канале он принёс извинения матери погибшего военного и пообещал, что мемориальная доска будет установлена.

«Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы №24», — написал Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.