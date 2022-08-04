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общество

Родители погибшего в зоне СВО военного судятся из-за выплат

Фото Родители погибшего в зоне СВО военного судятся из-за выплат
Фото Родители погибшего в зоне СВО военного судятся из-за выплат

Фото: ZabNews.ru

Мать погибшего на Украине солдата подала в суд на отца из-за выплат.

Отец погибшего в зоне боевых действий на Украине Владислава Бадртдинова требует выплаты, хотя не участвовал в воспитании сына. Мать подала своего бывшего мужа в суд.

Женщина настаивает, что отец недостоин выплат, так как не принимал участие в жизни и воспитании своего сына, а последние алименты заплатил только в прошлом году. Об этом сообщает сайт zabnews.ru.

Владиславу исполнился 21 год. В мае он погиб в Луганской Народной Республике. Теперь его родителям полагаются выплаты — 5 млн рублей от президента РФ, 1 млн рублей от губернатора и около 2,5 млн рублей — страховая выплата. Отец претендует на половину от этих 8,5 млн рублей.

Напомним, ранее 26-летний чемпион России по борьбе погиб в спецоперации на Украине. Мягмар Далаев был родом из Могойтуйского района Забайкальского края. Парень с ранних лет профессионально занимался спортом, в том числе увлекался вольной борьбой. В 2011 году стал чемпионом России.

Также в июне 14-летнего подростка случайно застрелили в Забайкалье. 27-летний местный житель неосторожно обращался с самодельным стреляющим устройством и случайно ранил подростка. От полученного ранения 14-летний мальчик скончался.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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