В Новосибирске на улице Есенина две иномарки вылетели на тротуар

Фото со страницы паблика "АСТ-54" во "ВКонтакте"

Ночная авария собрала зевак на улице Есенина в Новосибирске 4 августа: две иномарки вылетели на тротуар.

ДТП на улице Есенина произошло около двух ночи 4 августа. Столкнулись седаны BMW и Toyota Corolla. Из-за силы удара обе иномарки выбросило на тротуар, где, к счастью, никого не было.

"Они вылетели за поребрик. Если бы это днём было, то кого-нибудь могло зацепить. В данном случае чудом никто не пострадал",

– рассказал проезжавший мимо водитель Максим.

Очевидцы останавливались и подбегали к разбитым иномаркам, предлагая свою помощь. Однако водители от неё отказывались. Не видели свидетели аварии на месте и экипажа ГИБДД.

Ещё одно ДТП с трагическим концом произошло в Чановском районе 3 августа: там разбился лишённый прав водитель на LADA XRay.