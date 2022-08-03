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Лишенный прав водитель погиб в ДТП под Новосибирском

Фото Лишенный прав водитель погиб в ДТП под Новосибирском
Фото Лишенный прав водитель погиб в ДТП под Новосибирском

Фото: группа «Госавтоинспекция Новосибирской области»

46-летний мужчина погиб в разбившейся LADA XRay под Новосибирском.

В ДТП в Чановском районе Новосибирской области разбилась LADA XRay, в которой было 3 человека. Водитель погиб, 2 пассажира травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирской области.

В 13:20 автомобиль ехал по грунтовой дороге к селу Малый Тебис, и 46-летний водитель не справился с управлением. LADA XRay съехала с дороги и наехала на дерево. Водитель скончался от травм в Чановской Центральной районной больнице. Двое пассажиров 1980 и 1984 годов рождения с различными травмами госпитализированы.

Водитель лишился водительских прав в ноябре 2021 за вождение в нетрезвом виде.

Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Напомним, вчера Land Cruiser перевернулся на крышу после ДТП с Hyundai в центре Новосибирска. На пересечении улицы Вокзальная магистраль с улицей Ленина столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и хэтчбек Hyundai Solaris. В результате столкновения Land Cruiser полностью перевернулся на крышу.

Также 31 июля водитель и пассажирка Lada Granta погибли в ДТП с фурой в Новосибирске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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