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Два рецидивиста напали на жительницу Новосибирска и отобрали у неё 45 тысяч рублей

Фото Два рецидивиста напали на жительницу Новосибирска и отобрали у неё 45 тысяч рублей
Фото Два рецидивиста напали на жительницу Новосибирска и отобрали у неё 45 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске задержаны двое ранее судимых рецидивистов, которые среди бела дня напали на девушку и отобрали у неё 45 тысяч рублей.

Всё произошло 4 августа около трёх часов дня. 24-летняя девушка направлялась к подруге, при себе у неё было порядка 50 тысяч рублей. Когда она проходила мимо Военного городка, её обступили двое мужчин в возрасте 30 и 34 лет.

"Фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидели случайную прохожую, которая шла в гости к подруге. Мужчины вступили в конфликт с женщиной, вырвали сумку из рук потерпевшей, вытащили деньги, а затем скрылись. Ущерб составил 45 тысяч рублей. Похищенные денежные средства подозреваемые потратили на личные нужды",

– рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Девушка не растерялась и тут же отправилась в отдел полиции №6 "Октябрьский", где написала заявление и сообщила приметы налётчиков.

Спустя два дня оперативники вычислили криминальный дуэт: подельниками оказались ранее судимые, часто выпивающие напарники.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения. Расследование продолжается", – добавляют в областном главе полиции.

Также напомним, что оперативники уголовного розыска продолжают искать налётчика, который вынес из магазина «585*Золотой» в Советском районе Новосибирска драгоценности 23 июля.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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