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Критический уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Новосибирске 6 августа

Фото Критический уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Новосибирске 6 августа
Фото Критический уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Новосибирске 6 августа

Фото автора

Сервис AirVoice ночь и днём 6 августа показывал в Новосибирске уровень загрязнения воздуха в 7-8 баллов из 10 возможных.

Днём в субботу, 6 августа, индекс Instant AQI на сайте AirVoice показывает отметку в 7 баллов, это значит, что загрязнение воздуха терпимое, но "могут быть негативные реакции у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергиями, астмой".

При этом ночью было зафиксировано даже 8 баллов загрязнения воздуха, что вообще обозначает опасность для всех.

«Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна»: сервис AirVoice, который оценивает состояние атмосферного воздуха, посоветовал новосибирцам не выходить на улицу.

Как отмечают сами новосибирцы, в воздухе весь день воняет гарью и копотью. При этом в областном главке МЧС не отмечают каких-либо крупных пожаров: небольшое возгорание произошло только в городе Обь Новосибирской области.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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