Спасатели МЧС потушили пожар в общежитии в городе Обь Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пожарному расчёту понадобилось несколько минут, чтобы добраться до общежития в городе Обь Новосибирской области и потушить огонь.

Сообщение о возгорании на пятом этаже общежития, расположенного по адресу улица Аэропорта ЖКО в городе Обь, на пульт пожарных поступило около 15.50 в субботу, 6 августа. Уже через несколько минут первый расчёт был на месте.

"Из окон на третьем этаже общежития шёл дым. Пожарные ликвидировали открытое горение в комнате за 8 минут. Внутри жилья никого не обнаружили. Горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров",

– сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Медицинская помощь или помощь спасателей жителям общежития не понадобилась. Однако переполох и запах гари в коридорах наблюдались, как пишут в соцсетях очевидцы.

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