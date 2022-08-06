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В Новосибирской области семью с тремя детьми спас от смерти пожарный извещатель

Фото В Новосибирской области семью с тремя детьми спас от смерти пожарный извещатель
Фото В Новосибирской области семью с тремя детьми спас от смерти пожарный извещатель

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Колыванском районе Новосибирской области сработавший вовремя пожарный извещатель помог семье с тремя детьми выбраться из горящего дома.

Пожар в Колывани начался 4 августа в 12.19. Фактически пожарную службу в дом многодетной семьи вызвал извещатель с GSM-модулем, поэтому уже через несколько минут на месте были огнеборцы.

"Они ликвидировали начавшееся возгорание на площади один квадратный метр. В результате пожара в комнате огнем повреждены утюг, гладильная доска и домашние вещи. В момент пожара в доме никого их жильцов не было, эвакуация не потребовалась, никто не пострадал. На реагирование привлекались 9 человек, 2 единицы техники",

– рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарный извещатель сохранил жизнь и крышу над головой семье из трёх человек, которым по 7, 14 и 17 лет. Как установили дознаватели, пожар, скорее всего, начался из-за включенного утюга. Благодаря экстренному реагированию нанесён минимальный ущерб.

Напомним, 30 июля целая семья с двумя маленькими детьми и беременной женой сгорела заживо в посёлке Чик Коченёвского района. Возможно, они бы успели спастись, если бы в их доме был установлен пожарный извещатель.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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