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Под Новосибирском похоронили сгоревшую на пожаре семью с двумя детьми

Фото Под Новосибирском похоронили сгоревшую на пожаре семью с двумя детьми
Фото Под Новосибирском похоронили сгоревшую на пожаре семью с двумя детьми

Фото из паблика "Город Обь Онлайн" во "ВКонтакте"

Сегодня, 3 августа, проходят похороны семьи из четырёх человек, которая сгорела в дачном домике в селе Чик Новосибирской области 30 июля.

В городе Обь 3 августа около полудня прощались с семьей из четырёх человек: поздно вечером 30 июля в СНТ "Энергетик, что расположено в селе Чик Коченёвского района, сгорел деревянный дачный дом. В огне погиб 35-летний мужчина, его беременная 29-летняя супруга, их 11-летняя дочь и трёхлетний сын.

Как рассказывают соседи погибших, пожар мог произойти из-за фейерверка, который запускали вечером 30 июля на этой улице. В живых осталась только 54-летняя бабушка, которая до последнего пыталась втащить сына и внуков на свежий воздух.

Пока следователи завели и расследуют уголовное дело по 109 статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", знакомые семьи выяснили, что убитой горем женщине было совершенно не на что хоронить семью, поэтому неравнодушные знакомые открыли сбор средств.

"Произошло огромное горе. Сгорела вся семья Ларионовых, одноклассницы моей дочери. Семья — жители города Оби. Осталась только бабушка. Ко мне, как в родительский комитет, обратилась наша учительница за помощью. Я решила обратиться за помощью к вам тоже. Если есть у кого-нибудь возможность помочь материально бабушке с похоронами. Даже 100 рублей помогут в этой ситуации",

– написала в паблике "Город Обь Онлайн" Татьяна Силина.

Как сообщает женщина, сегодня, 3 августа, в Оби проходят похороны семьи – на горе откликнулись близкие и знакомые. Татьяна говорит, что завтра объявит об окончании сбора средств и передаст их бабушке. Желающих ей помочь организатор сбора просит позвонить по телефону 89833001326. На данный момент удалось собрать 65 тысяч рублей, сообщила Татьяна Сиб.фм.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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