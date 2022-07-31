Соседи сгоревшей под Новосибирском семьи рассказали о фейерверках перед пожаром

Фото из паблика "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Причиной пожара в СНТ "Энергетик" под Новосибирском, где 31 июля погибла семья из четырёх человек, мог стать фейерверк.

Звуки фейерверка слышали жители дачного товарищества "Энергетик" под Новосибирском накануне пожара, в котором погибла семья из четырех человек. Об этом пишут комментаторы в паблике "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".

"У нас дача через 3 улицы с места происшествия и как нам рассказали, причиной могла стать искра от фейерверка, который запускали на одном из соседних домов", — написала Владлена Ф.

Пожар произошёл ближе к полуночи, в это время семья, скорее всего, уже спала.

К моменту приезда спасателей дом горел по всей площади открытым огнем, произошло обрушение потолочного перекрытия. Внутри дома обнаружены тела четырех человек. Погибли 35-летний мужчина, 29-летняя женщина, 3-летний мальчик и 11-летняя девочка. Спастись удалось только женщине 1968 года рождения.

"Как известно мне, погиб сын хозяйки и вся его семья( беременная жена и двое детей). Хозяйка в свою очередь пыталась до последнего вытащить, её кое-как увезли оттуда", — добавила местная жительница.

Другие комментаторы отметили, что погибшая семья была благополучной.

По факту гибели людей в пожаре СК завел уголовное дело.

Ранее в соцсетях появилось видео пожара, в котором погибли двое детей и двое взрослых.