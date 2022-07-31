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Опубликовано видео пожара с погибшими детьми под Новосибирском

Фото Опубликовано видео пожара с погибшими детьми под Новосибирском
Фото Опубликовано видео пожара с погибшими детьми под Новосибирском

Фото и видео из паблика "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Семья с двумя малолетними детьми погибла в результате пожара в Коченёвском районе Новосибирской области 30 июля.

Видео пожара, в котором погибла семья с двумя детьми в Коченёвском районе Новосибирской области, опубликовал 31 июля городской паблик "Инцидент Новосибирск".

Возгорание в двухэтажном дачном доме садового товарищества "Энергетик" произошло около полуночи. Пожарных на место ЧП вызвал очевидец. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, к моменту прибытия спасателей, дом горел по всей площади открытым огнем, произошло обрушение потолочного перекрытия.

В результате пожара погибли 4 человека — 35-летний мужчина, 29-летняя женщина, 3-летний мальчик и 11-летняя девочка. Спастись удалось только женщине 1968 года рождения. Предположительно, она самостоятельно выбралась из дома, после чего с ожогами была доставлена в Коченевскую районную больницу.

Новосибирский Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)". С места происшествия изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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