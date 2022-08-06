В Новосибирске вырос спрос на антиковидную обработку квартир

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирске появился повышенный спрос на антиковидную обработку квартир: жители многоэтажек готовы отдавать тысячи за безопасность.

Всплеск спроса на дезинфекцию квартир, где есть заболевшие коронавирусом, наблюдают эксперты в Новосибирске. Такой ажиотаж наблюдался весной, летом он спал, а сейчас появился опять.

«Снова начали работать по ковиду, начались обращения. Есть объекты с которыми мы работаем по договорам по дератизации и дезинсекции, к ним мы с определенной периодичностью выезжаем на дезинфекцию, в том числе, по коронавирусу. Обработка не дает никакого долгосрочного эффекта, сколько люди в коллективе будут заболевать, столько раз мы и будем приезжать. Бывает, находится пять-десять человек в комнате, один заболел, мы приехали, обработали, справочку дали. Потом еще кто-то заболел, снова приехали обработали»,

– рассказали "BFM-Новосибирск" в «Сибирском центре дезинфекции».

При этом цены на услугу нельзя назвать низкими: один квадратный метр квартиры обойдётся владельцу в 35-60 рублей, двушку выйдет обработать в две тысячи рублей. Возможно, спрос будет расти и дальше, ведь врачи прогнозируют новую волну "Кентавра": за прошлую неделю заболеваемость в Новосибирске выросла на 20%.