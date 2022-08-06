Перебегающая улицу Ипподромскую девушка погибла после ДТП в Новосибирске

Фото ГИБДД Новосибирска

Ночная авария в Новосибирске оборвала жизнь 26-летней девушки – 6 августа она рискнула перебежать оживлённую магистраль — улицу Ипподромскую.

ДТП произошло примерно в половине первого ночи 6 августа. 28-летний водитель Toyota Altezza двигался по улице Иподромская со стороны улицы Писарева. Неожиданно на проезжую часть выбежала девушка.

"Напротив дома 40 по улице Ипподромская водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода",

– рассказали в ГИБДД Новосибирска.

После столкновения у 26-летней девушки не было шансов выжить. Она скончалась почти моментально. Её личность сейчас устанавливают, на месте всю ночь работала следственно-оперативная группа.

Также напомним, что вечером 5 августа 10-летнего мальчика сбила отечественная машина в Первомайском районе.