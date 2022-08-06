Пять человек госпитализированы после ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Фото ГИБДД Новосибирска
6 августа на Бердском шоссе в Новосибирске произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы пять человек.
ДТП напротив дома №59 на Бердском шоссе в Новосибирске произошло 6 августа около 13.40. 32-летний водитель на автомобиле Hyundai Solaris, совершая левый поворот, влетел в Nissan Tiida. В машине находилась 36-летняя женщина и два мальчика, которым 10 и 8 лет. В итоге пострадали дети и взрослые – всего пять человек.
"Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, характер травм уточняется. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия", –
сообщили в ГИБДД Новосибирска.
Тем временем, автолюбители сообщают, что на Бердском шоссе, пока проходил авторазбор, образовалась большая пробка.
Напомним, также сегодня ночью на улице Ипподромской погибла девушка, которая пыталась перебежать магистраль.
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