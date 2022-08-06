В Новосибирске устанавливают, где находились сбежавшие из детсада мальчики

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5 августа на Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска два 6-летних мальчика пропали из детского сада: скоро их нашли, но сейчас полиция устанавливает, куда пропадали дети.

Происшествие случилось в одном из детских садов, который находится на территории Северо-Чемского жилмассива. Где-то к полудню 5 августа же выяснилось, что пропали два мальчика.

Сотрудники дошкольного учреждения обратились за помощью к сотрудникам полиции и уже спустя пару часов местонахождение беглецов было установлено. После обеда мальчиков вернули в детсад, а родители даже не успели ничего понять, придя забирать детей вечером.

Однако в полиции сейчас работают и с беглецами, и с очевидцами происшествия. Устанавливается, куда могли отправиться дети.

"По данному факту будет проведена проверка. Пока неизвестно, где были, и куда отправились дети. Вся информация в профилактических целях будет проверена", – заявляют в правоохранительных органах.

Напомним также, что 31 июля в селе Сокур Мошковского района пропала многодетная мать, которую объявили в розыск волонтёры.