Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Второе ЧП произошло под Новосибирском на месте крушения вагонов поезда

Фото Второе ЧП произошло под Новосибирском на месте крушения вагонов поезда
Фото Второе ЧП произошло под Новосибирском на месте крушения вагонов поезда

Фото: Восточного МСУТ СК России

В Восточном МСУТ СК России рассказали, почему произошло крушение вагонов на станции Барабинск Новосибирской области, а также о том, как устранение причин первого ЧП привело ко второму.

О сошедших с рельсов грузовых вагонах утром 6 августа сообщили в Восточном МСУТ СК России. Было известно, что состав из 81 вагона загрузился углём, но два вагона во время движения буквально оторвались от поезда. На место тут же отправились транспортные следователи, которые уже установили всю цепочку произошедшего на станции.

Пока выяснили причины первой аварии и установили, что никто не пострадал, произошло второе ЧП, в котором участвовало уже новое транспортное средство.

"Около 12 часов 30 минут на железнодорожном пути станции Барабинск в Новосибирской области Западно-Сибирской железной дороги произошло столкновение подвижного состава поезда с краном восстановительного поезда, который производил работы по устранению схода 2 вагонов",

– сообщает старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Екатерина Петрушина.

К счастью, опять никто не пострадал. Однако проверку сейчас проводят не только транспортные следователи – оба случая взяла на контроль Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13573
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
13384
Успеть на растущую луну: календарь стрижек на август 2022
11776
День железнодорожника 7 августа 2022: новые красивые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
10934
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
9483
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году
9271
В Красноярске четверо мужчин выкопали могилу для изнасилованной ими женщины
8718
Названы породы чувствительных к жаре собак