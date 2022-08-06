Второе ЧП произошло под Новосибирском на месте крушения вагонов поезда

Фото: Восточного МСУТ СК России

В Восточном МСУТ СК России рассказали, почему произошло крушение вагонов на станции Барабинск Новосибирской области, а также о том, как устранение причин первого ЧП привело ко второму.

О сошедших с рельсов грузовых вагонах утром 6 августа сообщили в Восточном МСУТ СК России. Было известно, что состав из 81 вагона загрузился углём, но два вагона во время движения буквально оторвались от поезда. На место тут же отправились транспортные следователи, которые уже установили всю цепочку произошедшего на станции.

Пока выяснили причины первой аварии и установили, что никто не пострадал, произошло второе ЧП, в котором участвовало уже новое транспортное средство.

"Около 12 часов 30 минут на железнодорожном пути станции Барабинск в Новосибирской области Западно-Сибирской железной дороги произошло столкновение подвижного состава поезда с краном восстановительного поезда, который производил работы по устранению схода 2 вагонов",

– сообщает старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Екатерина Петрушина.

К счастью, опять никто не пострадал. Однако проверку сейчас проводят не только транспортные следователи – оба случая взяла на контроль Западно-Сибирская транспортная прокуратура.