742 случая заражения COVID-19 выявлено в Новосибирске за неделю

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За неделю с 1 по 7 августа в Новосибирской области выявлено 742 случая заражения коронавирусом.

140 новых подтвержденных случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области 7 августа. За неделю COVID-19 подтвердился у 742 жителей региона. Об этом сообщается на сайте Стоп Коронавирус.

Резкий рост заболеваемости начался в области еще неделю назад. 1 августа главный санитарный врач Александр Щербатов сообщил на оперативном совещании в правительстве региона о 20-процентном росте случаев инфицирования. С четверга, 4 августа, количество ежедневно выявляемых больных ковид превысило 100 случаев.

Летальность при этом остается на низком уровне.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти региона призвали жителей пройти вакцинацию и ревакцинацацию. Отмечалось, что уровень коллективного иммунитета в области упал до 13%.

Напомним, ранее жительница Новосибирска рассказала, как оказалась на самоизоляции после положительного теста на коронавирус.