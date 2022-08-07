9-летнего мальчика и пенсионерку госпитализировали после ДТП в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

Ребёнок и пенсионерка попали в больницу после аварии в Дзержинском районе утром 7 августа.

Утром 7 августа в ГИБДД Новосибирской области сообщили о ДТП в Дзержинском районе: там автомобиль марки Brilliance под управлением 50-летнего водителя столкнулся с Volkswagen Touareg, за рулём которого находился водитель 52 лет. По информации Госавтоинспекции, авария произошла у дома №31 по улице Авиастроителей. Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло после того, как Brilliance не предоставил преимущество Volkswagen.

В результате аварии пострадал 9-летний мальчик, находившийся в салоне Brilliance, а также 75-летняя женщина — пассажирка Volkswagen Touareg. И ребёнок, и пенсионерка были доставлены в лечебное учреждение, характер их травм уточняется.

«На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — дополнили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, утром 7 августа в больницу попал 20-летний пешеход, которого сбил Hyundai на Октябрьском мосту.