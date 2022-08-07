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общество

В Новосибирске Hyundai сбил 20-летнего пешехода на Октябрьском мосту

Фото В Новосибирске Hyundai сбил 20-летнего пешехода на Октябрьском мосту
Фото В Новосибирске Hyundai сбил 20-летнего пешехода на Октябрьском мосту

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

Утром 7 августа 20-летнего жителя Новосибирска госпитализировали после наезда Hyundai на Октябрьском мосту.

В 5 утра 7 августа на Октябрьском мосту произошло ДТП с участием Hyundai Solaris, 50-летний водитель которого наехал на 20-летнего пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, молодой человек переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда пострадавшего пешехода госпитализировали в стационар, характер полученных им травм уточняется.

В ведомстве уточнили, что наезд произошёл у дома №154 «А» по улице Немировича-Данченко. На месте происшествия работал экипаж ДПС, в настоящее время полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал Сиб.фм ранее, утром 7 августа на перекрёстке Красного проспекта с улицей Гоголя Mercedes столкнулся с ещё одним легковым автомобилем.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
наезд на пешеходов
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