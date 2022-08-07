Mercedes и иномарка столкнулись в центре Новосибирска 7 августа

Фото предоставлено читательницей Сиб.фм

Утром 7 августа на перекрёстке в центре Новосибирска произошло ДТП с Mercedes и иномаркой.

Утром 7 августа в центре Новосибирска случилась авария, участниками которой стали Mercedes и ещё одна иномарка. Как стало известно редакции Сиб.фм, автомобили столкнулись на пересечении улицы Красный проспект с улицей Гоголя.

«Разбросало машины сильно. Одна у ШашлыкоFF, а вторая посреди перекрёстка оказалась», — сообщила читательница, ставшая свидетельницей произошедшего.

Также жительница уточнила, что на Mercedes серебристого цвета прикреплены номера, зарегистрированные в Армении. По её словам, столкновение произошло с автомобилем типа минивэна или микроавтобуса, который после удара оказался на середине перекрёстка.

Со слов читательницы, на место прибыли бригада скорой помощи и пожарная бригада.

Кроме того, девушка предположила, что участниками аварии могли стать больше автомобилей, так как за автомобилем скорой находилась ещё одна машина.

Как писал Сиб.фм ранее, 6 августа в Новосибирске погибла девушка, которая ночью решила перебежать улицу Ипподромская.