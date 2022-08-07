Дожди с ветром и похолодание до +8 придут в Новосибирск с 8 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; скриншот с сайта Gismeteo

С 8 по 15 августа в Новосибирске ожидаются осадки, порывы ветра и снижение температуры до +8 градусов.

Период с 8 по 15 августа станет для жителей Новосибирска дождливым, ветреным и прохладным промежутком времени: об этом свидетельствует прогноз на предстоящую неделю, опубликованный метеорологическим сервисом Gismeteo.

По данным сайта, выпадения осадков стоит ждать в понедельник, вторник и воскресенье. Самая дождливая пора прогнозируется в понедельник, 8 августа: в этот день уровень осадков достигнет 4,5 миллиметров.

Четверг и пятница станут самыми ветреными: 11 и 12 августа порывы ветра будут 12 и 11 метров в секунду соответственно. В остальные дни скорость ветра будет держаться на уровне 8-10 метров в секунду.

Самым холодным временем на грядущей неделе станет ночь с субботы на воскресенье: с 13 на 14 августа в ночное время воздух охладится больше чем в два раза от дневной температуры и опустится до +8 градусов. При этом дневная температура на протяжении недели не будет ниже +20 градусов.

Как уже писал Сиб.фм, по данным метеорологических сервисов, в августе новосибирцам стоит подготовиться к осадкам, облачности и снижению температуры уже во второй половине месяца.